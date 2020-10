Liceo “da Vinci”, da lunedì termina frequenza a giorni alterni / DETTAGLI

Non c’è dubbio che l’avvio dell’anno scolastico 2020-21, in piena recrudescenza dell’emergenza pandemica da Covid-19, è stato per tutte le istituzioni scolastiche travagliato e complesso da gestire. Nel caso del liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie, alle difficoltà comuni con le altre istituzione scolastica per consentire un avvio in sicurezza nel pieno rispetto di tutte le normative anti-Covid, si sono aggiunte quelle connesse alla carenza di spazi adeguati a contenere l’intera popolazione studentesca del liceo e l’avvicendamento alla dirigenza della scuola che ha trovato compimento solo in data 25 settembre 2020 (LEGGI QUI).

In base a quanto deliberato dallo scorso collegio docenti, a partire da lunedì 5 ottobre terminerà la frequenza a giorni alterni delle lezioni e si avvierà una turnazione delle classi che – suddivise in 6 gruppi – alterneranno 5 settimane in presenza con 1 settimana di didattica a distanza effettuata a casa, secondo uno schema complessivo che sarà reso noto sul sito ufficiale della scuola (www.liceobisceglie.edu.it).

Tale articolazione della didattica proseguirà fino al momento in cui si renderanno effettivamente disponibili le aule del plesso della scuola primaria “Don Uva” (Salnitro) la cui sistemazione a cura delle amministrazioni comunale e provinciale è in corso di attuazione. Da quel momento in poi alcune classi saranno allocate nel plesso di Salnitro e tutte le classi svolgeranno didattica sempre in presenza.