“Librinvetrina”, premiate le attività vincitrici del concorso di Libri nel Borgo Antico

Si è tenuta domenica 6 marzo, presso la libreria “Abbraccio alla Vita” di Bisceglie, la premiazione del concorso “Librinvetrina”, che si è svolto nel corso della dodicesima edizione del festival “Libri nel Borgo Antico”.

All’iniziativa organizzata da Associazione Borgo Antico, Abbraccio alla Vita e Confcommercio Bisceglie hanno partecipato diversi commercianti della città, che avevano il compito di allestire le loro vetrine con libri e altri oggetti che richiamassero l’attività della lettura. I vincitori sono stati L’Aquilone (primo posto), Arte nel Tempo (secondo posto) e Anna Vischi (terzo posto).

«Le attività commerciali vincitrici hanno deciso di donare in beneficienza i buoni spesa Confcommercio in palio al centro Villa Giulia», spiega Sergio Silvestris, Presidente di Associazione Borgo Antico. «Un gesto di solidarietà che ci riempie il cuore di gioia e che è ancora più significativo alla luce delle difficoltà che il commercio sta affrontando in questo periodo. Ai tre vincitori sono stati inoltre donati dei libri da parte dell’Associazione Borgo Antico».

«Il concorso “Librinvetrina”, giunto alla sua terza edizione, nasce dall’idea di promuovere la lettura attraverso forme non convenzionali e di dare visibilità alle attività della città grazie ad un palcoscenico importante come quello di Libri nel Borgo Antico», aggiunge Massimo Valente, titolare della libreria Abbraccio alla Vita.

«L’iniziativa “Librinvetrina” negli anni è servita a coinvolgere le attività commerciali di tutte le aree della città e non solo del centro storico», spiega Leo Carriera, Presidente di Confcommercio Bisceglie. «Libri nel Borgo Antico, in questo senso, è un’occasione importante, essendo attrattiva per molti appassionati che da tutta la Puglia arrivano a Bisceglie nei giorni della rassegna, trascorrendo del tempo da noi e quindi, naturalmente, creando un ritorno commerciale».