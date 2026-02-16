“Libriamoci 2026”, a Bisceglie una mattinata di letture ad alta voce e condivisione tra studenti

Si incontreranno il 20 febbraio presso l’Istituto Scolastico “Monterisi” di Bisceglie le studentesse e gli studenti di due istituti scolastici cittadini per una lunga mattinata dedicata alla lettura ad alta voce e alla festa collettiva. L’iniziativa rientra nel progetto “Libriamoci 2026. Giornate di letture nelle scuole”, promosso dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, in linea con il tema istituzionale di quest’anno, “Ogni libro è una creatura viva”, che celebra la lettura come strumento di relazione e armonia.

L’evento rappresenta un’esperienza educativa condivisa che vedrà protagoniste otto classi della Scuola Secondaria di primo grado e una nutrita rappresentanza di studenti della Scuola Secondaria di secondo grado “Dell’Olio-Cosmai”. In programma attività di lettura ad alta voce e laboratori creativi, pensati per trasformare il libro in occasione di incontro, confronto e dialogo, dentro e fuori le aule scolastiche, educando alla bellezza, alle emozioni e alla qualità delle relazioni.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa anche la promozione dell’inclusione scolastica attraverso una lettura accessibile, nella consapevolezza che leggere non è soltanto un piacere, ma un diritto di tutti.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalle dirigenti scolastiche, Teresa Tatulli e Lucia Scarcelli, dalle referenti del progetto e da tutti i docenti coinvolti, con l’intento di consolidare una comunità educante che riconosce nella lettura un potente strumento di crescita personale e collettiva.