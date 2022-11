Libriamoci 2022, si conclude una settimana ricca di letture alla scuola Monterisi

La Scuola Monterisi di Bisceglie, dal 14 al 19 novembre, ha aderito all’appuntamento alla lettura nell’ambito di “Libriamoci”, una campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado finalizzata all’organizzazione di iniziative di lettura a voce alta, per stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere di leggere.

L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione, è quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva nelle singole scuole.

Hanno accolto l’invito a “regalare” alcune ore di lettura tanti lettori, sia in presenza che per via telematica. Roberta Leporati e Silvia Gianni hanno letto on line pagine del loro libro “Il pianeta arancione”. Sempre online Matteo Frasca ha intrattenuto i ragazzi con la letture delle “Fanfole” di Fosco Maraini, mentre la profesoressa Marta Giancaspro ha letto alcune pagine interessanti del libro “Dipende da me”.

Ospite d’eccezione è stata la lingua francese con la lettura di Baudelaire a cura di Silvia Mancini delle celebri poesie “Correspondances”, Albatros e L’homme et la mer. La professoressa Maresa Fata, invece, ha letto “There is no such piace as far away” di Jonatan Livingston per il piacere dell’ascolto in lingua inglese

Altri lettori eccezionali sono stati Demetrio Rigante con le letture in vernacolo, Gabriella Altomare con le favole, Davide Sette con l’autobiografia di Gino Strada, Marta Pisani e “Il diritto di scegliere”, Pietro Capurso e “Filelfo-L’assemblea degli animali”. Molto attesi Giancarlo Attolico e la “Meccanica del cuore” e Mafalda Colagiacomo con “Pensieri e Poesie”. Efficacissima la lettura di Pantaleo Annese e la sua “Epica in rima”.

Raffaella Di Lena ha dedicato alle classi terze “Oltre le apparenze”, mentre Cetta Gallo ha toccato un tema scientifico con “Nata in via delle cento stelle”. Non poteva mancare il tema della Shoah letto da Vincenzella Montedoro. Un rientro felice, come lettrici di spicco, delle professoresse in pensione Chiara Fontana e Annalisa Di Terlizzi.

Tra gli ospiti, molto apprezzati gli alunni del Liceo “V. Fornari” di Molfetta che hanno portato il tema della multiculturalità nella forza delle parole con numerosi interventi musicali. Anche i volontari del progetto InCo hanno dato il loro contributo in lingua inglese con la lettura di Hop on Pop e “Results of positive sv negative words”.

La IX edizione di “Libriamoci” ha visto un grande impegno e fermento nella Scuola Monterisi. I ragazzi hanno partecipato con vero interesse a tutte le iniziative, sotto l’attento coordinamento della dirigente scolastica Lucia Scarcelli, sempre sensibile alle tematiche culturali ma anche alla comunità scolastica tutta che ha accolto con attenzione ed entusiasmo il piacere della lettura.