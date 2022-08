Libri nel Borgo Antico tifa Bisceglie Calcio: “Forte in bocca al lupo per la prossima stagione”

A meno di due settimane dall’inizio della tredicesima edizione del festival Libri nel Borgo Antico, l’Associazione Borgo Antico, che promuove e organizza la rassegna letteraria, esprime il proprio sostegno al Bisceglie Calcio in vista dell’imminente inizio della prossima stagione calcistica.

«Un forte in bocca al lupo alla squadra della città che tutti noi abbiamo nel cuore, forte di una bella compagine giovane e motivata che siamo sicuri ci farà gioire ed emozionare durante il campionato», ha dichiarato Sergio Silvestris, presidente di Associazione Borgo Antico, a margine dell’incontro con il presidente Vincenzo Racanati, il mister e i giocatori, attualmente impegnati nel ritiro pre-campionato.

Nel 2023 si celebrerà il centodecimo anniversario della squadra e anche per questo, come La Notte della Taranta ha fatto con l’Unione Sportiva Lecce, il festival letterario Libri nel Borgo Antico vuole associare il proprio nome e il proprio logo a quelli della squadra di calcio cittadina, per promuovere al meglio l’immagine di Bisceglie e per ribadire con convinzione il senso di appartenenza ad una stessa comunità.