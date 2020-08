Libri nel Borgo Antico, restrizioni alla circolazione nei giorni del Festival / DETTAGLI

In vista dell’organizzazione dell’XI edizione del Festival Letterario “Libri nel Borgo Antico”, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha disposto, con l’ordinanza n. 132, alcune restrizioni alla circolazione per i giorni 27, 28, 29 e 30 agosto.

Dalle ore 17 fino al termine della manifestazione saranno in vigore le seguenti restrizioni: divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, su tutte le loro estensioni, in via Cardinale Dell’Olio, piazza Duomo, largo san Donato, via Giulio Frisari, via Ottavio Tupputi, piazza Tre Santi, vico Pasculli, pendio san Matteo, pendio Campanile e via Marconi; divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, in piazza Regina Margherita di Savoia (tratto di accesso alla ZTL centro storico) nel tratto compreso dall’incrocio con via Matteo Renato Imbriani fino all’incrocio con via Cardinale Dell’Olio/via Marconi; divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in largo Castello, su tutta la sua estensione su entrambi i lati (tratto compreso da corso Umberto I, fino a largo Purgatorio), largo Purgatorio e strada Guardiano su tutte le loro estensioni con posizionamento in loco di “new jersey” e/o transenne mobili.

Inoltre dalle 17 alle 24 divieto di transito e di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli ad eccezione di quelli muniti di “pass” rilasciati all’organizzazione della manifestazione, su entrambi i lati di piazza Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso dall’intersezione con via M.R. Imbriani, fino all’intersezione con largo Caduti Corazzata Roma. E ancora dalle ore 17 fino al termine della manifestazione: divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, in via Trieste su ambo i lati, per l’intera estensione. Interdizione del transito veicolare con transenne mobili e/o new jersey all’incrocio con le vie C. Colombo/via Maestro M. Albrizio/via Trieste; divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, in via C. Colombo, sul lato numerazione civica pari; dalle ore 18,00 fino al termine dell’evento: Istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per tutti veicoli ad eccezione di quelli autorizzati dall’organizzazione della manifestazione muniti di “pass”, in via N. Sauro nel tratto compreso dall’incrocio con via La Marina/via La Spiaggia a via della Repubblica/via Porto; divieto di sosta con rimozione coatta in via Trento, su ambo i lati, nel tratto compreso dall’incrocio con via Trieste fino all’intersezione con rampa Carelli ed istituzione temporanea del doppio senso di circolazione nel predetto tratto di strada; istituzione temporanea del doppio senso di circolazione in via C. Colombo, per consentire il deflusso dei veicoli dei residenti del centro storico.