Libri nel Borgo Antico, nove scrittori biscegliesi presenti nel cartellone

Anche la città di Bisceglie sarà presente durante la tredicesima edizione del Festival Letterario Libri nel Borgo Antico, che si svolgerà a Bisceglie dal 25 al 31 agosto. Sono nove gli scrittori biscegliesi inseriti nel prestigioso cartellone, promosso dall’Associazione Borgo Antico: Demetrio Rigante con “Pedote de parole du core” (De Feudis editore); Sergio Ricchitelli e Antonio Uricchio con “Il neurodiritto” (Giapeto); Nicolantonio Logoluso e “La storia e le curiosità della società operaia di mutuo soccorso” (De Feudis editore); Donatella Di Leo con “Viaggio in Puglia” (Universitalia); Angela Francesca Di Pilato e “Lo strano gioco del destino” (La giovane holden edizioni); Mariarosaria Vadacca con “L’amore tra le mani” (Aletti editore); Carla Perella e “Nannina la pazza”; Maurizio Evangelista con “Mr. Me” (Arcipelago Italia); Zaccaria Gallo e il libro “Pensel” (Florestano edizioni).

Ed è ormai tutto pronto per una delle più ricche edizioni di Libri nel Borgo Antico. Il Festival letterario coinvolgerà centinaia di autori, trenta case editrici locali e non, e appassionati che potranno riscoprire nelle strette vie del borgo biscegliese il piacere per la lettura. Saranno sei le piazze del centro storico che accoglieranno gli autori e gli appassionati nei giorni della rassegna: piazza Castello, piazza Duomo, largo piazzetta, piazza Tre Santi, via Nazario Sauro e l’atrio del Bookstore Mondadori – Vecchie Segherie Mastrototaro.

Venerdì 26 agosto sarà Nicolantonio Logoluso ad aprire il programma in piazza Tre Santi alle ore 19:20, durante la serata sarà presente anche Demetrio Rigante (dalle 20:50). In largo piazzetta spazio nell’ordine a Mariarosaria Vadacca, Donatella Di Leo e Maurizio Evangelista, a partire dalle 20:10.

Sabato 27 agosto sarà il turno di Sergio Ricchitelli con Antonio Uricchio (ore 19:50) e Zaccaria Gallo (20:50) in piazza Tre Santi.

Domenica 28 agosto in largo piazzetta, a partire dalle 20:40, Carla Perella presenterà il suo libro. A seguire, alle 21:10, ci sarà Angela Francesca Di Pilato.

Il programma completo è consultabile al sito www.librinelborgoantico.com. Info allo 080.396.09.70.