Libri nel Borgo Antico, collaborazione con Avis Bisceglie per promuovere donazione sangue

L’associazione Borgo Antico e Avis Bisceglie, come di consuetudine, uniscono le forze in vista della quindicesima edizione del festival “Libri nel Borgo Antico”. Tutti coloro che si recheranno al centro trasfusionale dell’ospedale di Bisceglie per donare sangue riceveranno due libri in una “mystery box”, messi a disposizione dall’Associazione Borgo Antico per la locale sezione dell’Avis.

È possibile donare nelle giornate di sabato 24, lunedì 26, martedì 27 e sabato 31 agosto, dalle ore 8:00 alle 10:30.

«Abbiamo inteso rinnovare la collaborazione con l’Avis da sempre impegnata nell’aiuto nei confronti di chi ha urgente bisogno di sangue e plasma. È per noi un grande piacere unire le finalità culturali del festival alla nobile azione che Avis Bisceglie e donatori tutti svolgono ogni giorno», ha dichiarato la presidente di Associazione Borgo Antico Alessandra Di Pierro.

«Grazie per questo pensiero nei confronti delle nostre donatrici e dei nostri donatori. Si tratta di un gesto che denota l’evidente rilevanza dell’operato della nostra realtà e la sensibilità dei donatori che mai smetteremo di ringraziare», ha sottolineato Patrizia Ventura, presidente Avis.

Per donare sangue è necessario prenotarsi al numero 3460527760, chiamando o inviando un messaggio Whatsapp.