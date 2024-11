Libera il futuro su mensa scolastica, “Servizio riparte, ma affidamento basta solo per novembre”

“In questi giorni sta ripartitendo il servizio di mensa scolastica che consente anche il servizio essenziale della didattica a tempo pieno. In zona Cesarini, allo scadere dell’ultimo giorno utile a rispondere al nostro accesso civico, abbiamo ricevuto gli atti che avevamo richiesto”. Lo affermano gli esponenti di Libera il futuro Bisceglie.

“E non c’è da star tranquilli! È stato effettuato un affidamento diretto (perchè non lo si è fatto ad ottobre, a questo punto?) al vecchio gestore per l’importo massimo erogabile con questa procedura di circa 139.000 euro. Con questo affidamento, numeri alla mano – prosegue la nota – i 1.800 pasti al giorno richiesti dalle scuole (questo il numero nel verbale dell’ultimo Consiglio comunale e che si evince dalle parole del Dirigente al ramo) potranno essere garantiti solo fino a fine novembre“.

“Ogni pasto costa 4,20 euro – afferma Vincenzo Arena di Libera il futuro – e se moltiplichiamo questa cifra per 1.800 pasti siamo a circa 7.500 euro giornalieri. Con questa copertura si garantiscono più o meno 18 giorni di servizio e 33.000 pasti. Forse si arriverà a fine novembre!”.

“E poi? Un altro stop? Nuovi affidamenti diretti? Quest’ultimi – rincara Enzo Amendolagine – avrebbero seri vizi di legittimità perchè si rischierebbe il frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia. Chi si assumerà la responsabilità di procedere in tal senso?”.

“Siamo certi – chiede Arena – che si possa aggiudicare la gara per la concessione pluriennale del servizio entro gennaio? Abbiamo molti dubbi, conoscendo i tempi amministrativi. Quali “soluzioni ponte” si inventerà l’amministrazione per arrivare a fine anno scolastico e garantire serenamente la didattica a tempo pieno ai ragazzi? Continuiamo a restare esterefatti dalla mancanza di chiarezza su questa vicenda. Ragazzi, famiglie e lavoratori addetti al servizio meriterebbero trasparenza e rispetto”.