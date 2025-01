Libera il futuro, Legambiente, Pro Natura, Gruppo Rap su verde urbano: “Amministrazione ignora proposte”

La scorsa settimana sono partite a Bisceglie le attività di potatura delle alberature in diverse zone della litoranea di ponente.

“Ciò che preoccupa – dichiarano gli esponenti di Pro Natura Bisceglie, Libera il futuro e Legambiente Bisceglie– è il metodo con cui si procede alla gestione del verde urbano: interventi in emergenza, verifiche fitosanitarie rimesse alla valutazione della ditta che gestisce l’appalto di manutenzione (e non di periti terzi), nessuna pianificazione ponderata sulla base di un censimento delle specie esistenti e del loro stato di salute”.

“Quanto sta accadendo è molto grave – affermano i rappresentanti dei tre movimenti – in quanto l’amministrazione non ha avuto la decenza di convocarci per un confronto sulla perizia alternativa sui pini di Via Di Vittorio e non ha fornito riscontro alle nostre proposte di moratoria degli abbattimenti e di approvazione in giunta almeno di un atto di indirizzo su regolamento del verde, censimento e organizzazione del tavolo verde”.

“Ci eravamo illusi che l’incontro svoltosi nella sede consiliare di Palazzo di Città i primi giorni dello scorso ottobre avesse avviato una fase di concertazione con l’amministrazione. Già in quella occasione avevamo evidenziato – continua la nota – che il censimento del verde pubblico cittadino comporta vantaggi in termini economici, ambientali, sociali, agronomici e turistici in quanto è uno strumento di estrema importanza che crea le premesse per un’efficiente pianificazione e gestione del verde comunale. La stessa amministrazione aveva accettato di rivalutare gli abbattimenti dei pini in via Di Vittorio qualora avessimo esibito una perizia alternativa che attestasse la possibilità di salvare gli esemplari. Noi abbiamo mantenuto fede ai nostri impegni e chiediamo con fermezza lo stesso ai nostri interlocutori istituzionali, ricordando loro che, responsabilmente, non ci siamo opposti al taglio degli esemplari nei casi di certificato rischio per la sicurezza e di conclamate criticità fitosanitarie, ma ci opporremo ad interventi di abbattimento ingiustificati”.

“Di fatto gli amministratori si nascondono per evitare le domande scomode: Come stanno contrastando gli attacchi parassitari alle piante? Quali sono le disposizioni per il compostaggio e lo smaltimento dei rifiuti delle potature? Quali uffici si occupano del verde pubblico? Quando verrà convocato il Tavolo Verde? Per quanto sta accadendo ci apprestiamo – concludono – a valutare ulteriori azioni che interessino anche altre istituzioni sovracomunali e non escludiamo una nuova mobilitazione i cittadini”.