Libera il futuro, “Chiesta relazione agronomica su lavori via Di Vittorio, per i pini nessuna speranza?”

Il Movimento civico Libera il futuro ha chiesto la relazione agronomica del tecnico incaricato preliminare ai lavori di manutenzione stradale in via Di Vittorio che hanno preso il via questa mattina.

“Premettendo che riteniamo che gli interventi su strade come via DI Vittorio – si legge in apertura di nota – su cui insistono scuole e asili, siano necessari, chiediamo a questa Amministrazione se il destino dei pini su quella direttrice sia irrimediabilmente segnato?”.

“Non sarebbe stato opportuno programmare per tempo dei lavori di manutenzione che ne preservassero la persistenza? In altri contesti urbani con l’ampliamento dei marciapiedi e la messa in opera di interventi ampiamente sperimentati – continua – si è trovata una soluzione che ha contemperato tutela del verde e mobilità accessibile e sicura. Su via della Libertà, si è proceduto ad un intervento di manutenzione stradale che pare aver risolto il problema della risalita delle radici dei pini che, sappiamo bene, provocano spesso il dissesto di strade e marciapiedi”.

“Abbiamo chiesto formalmente, per comprendere meglio quanto sia stata accurata la pianificazione e programmazione di questi lavori:

– la relazione tecnica agronomica preliminare all’affidamento dei lavori e di cui non c’è traccia sul sito del Comune;

– l’ordinanza sindacale, contingibile e urgente, per l’abbattimento dei pini.

“Vorremmo sapere – concludono Vincenzo Arena ed Enzo Amendolagine di Libera il futuro – se non sia possibile percorrere strade alternative o almeno garantire una diversa dimora agli esemplari sani che altrimenti si andranno ad abbattere”.