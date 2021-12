L’hair stylist biscegliese Leo Todisco sarà protagonista a Roma Sposa 2022

Il biscegliese Leo Todisco torna protagonista partecipando all’edizione 2022 di “Roma Sposa” evento che si terrà nella Capitale il 12 e 13 febbraio.

Unico pugliese ad aver preso parte ai Mondiali di acconciatura nel 2018 in Russia, Todisco giunse quarto nella categoria acconciature 3D con la Nazionale Italiana Acconciature guidata da Luigi Serrone che invece giunse nona.

Dopo il Mondiale, Leo Todisco è stato chiamato come giudice ai Campionati Italiani 2020 a Paestum. Adesso una nuova vetrina per l’hair stylist biscegliese che potrà eventualmente aprirgli nuovamente le porte per l’edizione 2022 dei Mondiali di acconciatura.