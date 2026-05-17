“Letture al buio”, si chiude tra emozioni e applausi la terza edizione de “La Leggerezza”

Si è conclusa con grande partecipazione ed emozione la terza edizione del Gruppo di Lettura “La Leggerezza”, promosso da CompagniAurea APS e coordinato da Antonio Pasquale, che sabato 16 maggio ha celebrato il suo appuntamento finale presso l’Opificio delle Arti “Aurea Factory” con la prima edizione di “Letture al buio”, evento capace di coinvolgere il pubblico in un intenso viaggio sensoriale tra parole, ascolto e percezioni.

Dopo mesi di incontri settimanali dedicati alla lettura condivisa del romanzo “Vite mie” dello scrittore romano Yari Selvetella, il progetto culturale ha chiuso il suo percorso trasformando la letteratura in esperienza immersiva, confermando ancora una volta il valore sociale e umano della lettura partecipata. Nel corso della stagione, ogni sabato pomeriggio i partecipanti si sono ritrovati negli spazi dell’Opificio “Aurea Factory” per confrontarsi sul tema dell’amore, filo conduttore dell’edizione 2025, sviluppando riflessioni profonde e dibattiti appassionati attorno ai personaggi e alle dinamiche narrative del romanzo di Selvetella. Un cammino culturale arricchito anche dalla presenza di ospiti d’eccezione come le poetesse Martina Muci e Katiuscia Nazzarini, la scrittrice Rosanna Pasculli e Lorenzo Palumbo, che hanno contribuito ad ampliare il dialogo con letture, testimonianze e momenti di confronto diretto con il pubblico. Particolarmente significativo è stato anche l’incontro da remoto con lo stesso Yari Selvetella, accolto con entusiasmo dai lettori che hanno avuto l’opportunità di dialogare con l’autore sulle emozioni e sui temi emersi durante il percorso. L’appuntamento conclusivo con “Letture al buio” ha rappresentato il momento più intenso dell’intera stagione: le interpretazioni di Ilaria Di Benedetto e Giorgio Nathan Preziosa hanno guidato i presenti in un’esperienza sospesa tra voce, silenzio e immaginazione, mentre gli interventi artistici di Iolanda Maria La Notte hanno accompagnato le letture con suggestioni visive capaci di amplificare il coinvolgimento emotivo.

L’iniziativa ha saputo creare uno spazio autentico di condivisione, in cui la lettura è diventata strumento di incontro e ascolto reciproco. Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori di CompagniAurea APS, diretta da Francesco Sinigaglia, che hanno sottolineato il valore umano e culturale di un’esperienza cresciuta anno dopo anno fino a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di letteratura e arti performative.