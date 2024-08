Lettrice scrive a B24, “Con stupore abbiamo visto nel Casale di Pacciano una festa privata”

Una nostra lettrice ha inviato alla redazione una mail nella quale evidenzia anomalie all’interno del Casale di Pacciano. Di seguito il testo integrale:

“Scrivo appena tornata dal nostro piccolo villino di famiglia sulla strada di via Corato Vecchia. Abbiamo ascoltato tutta la sera, come sottofondo musicale, le solite note da festa estiva, ho visto lei che bacia lui, tanti auguri Alessandro e cose così. C’era anche un Dj che animava l’evento. Abbiamo ipotizzato una festa di compleanno nella campagna accanto. Sulla strada del ritorno a fine serata siamo passati dal Casale di Pacciano che amiamo molto – abbiamo edificato i muri del nostro villino in stile romanico in suo onore. Con enorme stupore abbiamo visto nel Casale persone che ballavano in una festa privata, con musica alta da discoteca, e persino un guardiamacchine sull’area parcheggio. È mai possibile che questo avvenga all’interno di una costruzione sottoposta a vincolo ambientale e sotto tutela dei Beni Culturali? Sappiamo che il Casale di Pacciano è gestito in affidamento all’associazione Trekking Astrofili Physis Bisceglie. Pare che non sia la prima di queste feste private tenute nel Casale. Chi è responsabile di questo sfregio? Siamo a questo punto? Il Casale è patrimonio culturale di tutti, queste deroghe incivili e cafone vanno fermate”.