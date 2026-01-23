“L’etica stanca”, a Bisceglie un dialogo sulla responsabilità nella sfera pubblica

Questa sera alle ore 19.00 l’Auditorium don Pierino Arcieri di Epass, ospiterà don Rocco D’Ambrosio e il magistrato Francesco Giannella per la presentazione del libro “L’etica stanca”. L’incontro sarà un’occasione di confronto aperto sui temi dell’etica pubblica e sul ruolo delle persone all’interno delle istituzioni e della vita collettiva, tra fiducia, responsabilità e scelte quotidiane.

L’iniziativa è promossa da Epass OdV, in collaborazione con Cercasi un fine e con il patrocinio del Comune di Bisceglie. Al centro del dialogo, le domande che accompagnano l’agire pubblico: cosa è giusto e cosa non lo è, quanto possiamo fidarci delle istituzioni, quale sia il modo corretto di comportarsi e quale equilibrio esista tra ciò che si riceve dal pubblico e ciò che si restituisce alla comunità.

Nel suo saggio, don Rocco D’Ambrosio riflette sul significato dell’etica oggi, partendo dal confronto con cinquanta persone impegnate nella sfera pubblica, tra docenti, amministratori, operatori del terzo settore e imprenditori. Il libro si interroga sul rischio che l’etica abbia perso forza attrattiva e capacità di orientare i comportamenti, o che, al contrario, sia l’etica stessa a essersi stancata di essere un riferimento spesso disatteso.

La riflessione si estende a tutte le dimensioni della vita quotidiana, dai gesti compiuti negli spazi fisici della città a quelli che avvengono nel mondo digitale, attraverso l’uso di smartphone, computer e social network. In questo contesto, “L’etica stanca” propone un percorso di etica pubblica che invita a interrogarsi su come ci muoviamo nelle reti di relazioni che frequentiamo e su quali principi possano aiutarci ad affrontare i piccoli e grandi dilemmi del vivere comune.