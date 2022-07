L’inviato di guerra Leonardo Zellino incontra i ragazzi del progetto “I SoGNALIBRI”

Prosegue il percorso di avvicinamento alla lettura e incontro con le professioni culturali “I SoGNALIBRI”, organizzato dall’Associazione “Borgo Antico” di Bisceglie con il sostegno dell’Università Luiss “Guido Carli”. Domenica 24 luglio, i circa cento giovani studenti che stanno seguendo da diverse settimane, con attenzione e impegno, il progetto a loro dedicato avranno l’occasione di dialogare con il giornalista pugliese Leonardo Zellino, inviato di guerra per la Rai che ha seguito in prima persona negli ultimi mesi l’evoluzione del conflitto armato sul territorio ucraino. I SoGNALIBRI potranno così porre domande e condividere riflessioni nel corso della serata.

Data la rilevanza dell’ospite e la delicatezza degli argomenti trattati, l’incontro sarà aperto a tutti i cittadini interessati e non soltanto ai giovani destinatari del percorso formativo. L’appuntamento è alle ore 18 presso il Giardino Botanico Veneziani, attualmente gestito con cura e dedizione dai volontari di Mosquito Aps.

«Sarà un’occasione per ascoltare una testimonianza diretta degli orrori della guerra e per approfondire i compiti professionali e deontologici di un giornalista sul campo», dichiara Sergio Silvestris, presidente di Associazione “Borgo Antico”. «Avremo modo di ascoltare dalla voce di un nostro conterraneo, bravissimo inviato del Tg2 in Ucraina, il racconto di questo conflitto tragico ed insensato. In questi mesi Leonardo Zellino ha raccontato pagine struggenti, toccando con mano quei drammi che inorridiscono anche noi, che pure li osserviamo attraverso le cronache giornaliste dalla comodità dei nostri divani».

Il progetto “I SoGNALIBRI” è organizzato con il patrocinio del Comune di Bisceglie e del Consiglio Regionale della Puglia e con l’adesione di Confindustria Bari e Bat, Club della Cultura di Confindustria, Fondazione Seca, Fondazione Vincenzo Casillo e Orizzonti Futuri Onlus.