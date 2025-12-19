Leo Carriera eletto nel Consiglio Direttivo nazionale di 50&Più

Il presidente di Confcommercio Bisceglie e vicepresidente di Confcommercio Bari Bat, Leo Carriera, è stato eletto nel Consiglio Direttivo nazionale di 50&Più, l’organismo del sistema Confcommercio che si occupa di CAF, Patronato e assistenza fiscale.

La nomina, avvenuta su proposta del presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, rappresenta il riconoscimento del percorso associativo e delle competenze maturate da Carriera, considerate un valore aggiunto per l’organizzazione sia a livello territoriale sia nazionale.

«La nomina di Leo Carriera nel Consiglio Direttivo nazionale di 50&Più rappresenta un riconoscimento di alto profilo non solo alla sua persona, ma anche al lavoro svolto dal nostro territorio all’interno della rete Confcommercio – commenta il presidente di Confcommercio Bari Bat, Vito D’Ingeo –. Siamo orgogliosi di veder valorizzate la sua competenza, la sua visione e la sua dedizione».

Soddisfazione espressa anche dallo stesso Carriera: «Si tratta di un riconoscimento che mi onora e per il quale ringrazio sentitamente il presidente nazionale Sangalli. È un’ulteriore spinta a operare in modo concreto e costante per lo sviluppo e la crescita del mondo economico-produttivo, a livello locale e nazionale. Buon lavoro a tutta la squadra di 50&Più», conclude Leo Carriera.