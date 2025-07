Leo Carriera: “Domenico Di Benedetto esempio di impresa e dedizione”

“La scomparsa di Domenico Di Benedetto rappresenta la perdita di una figura autentica del mondo del lavoro biscegliese. Con lui se ne va un uomo che ha saputo costruire, giorno dopo giorno, un’attività divenuta col tempo una realtà solida, apprezzata e riconosciuta”. Queste le parole di Leo Carriera, Presidente Confcommercio Bisceglie, in ricordo di Domenico Di Benedetto, patron della Di Benedetto Carni Srl, venuto a mancare nella giornata di ieri.

“In un tempo in cui fare impresa richiedeva sacrifici enormi e pochissime certezze, riuscì a tracciare una strada fatta di lavoro vero, serietà e rispetto. Non amava i riflettori, ma il suo nome è rimasto nel tempo legato a un modello di imprenditore operoso, lungimirante e profondamente radicato nel territorio. A parlare per lui sono i risultati concreti: un’azienda solida, decine di posti di lavoro creati, relazioni costruite con discrezione e onestà. Il suo esempio – conclude Carriera – resterà come testimonianza viva per la sua famiglia e per tutta la comunità. Un’eredità fatta non solo di numeri, ma di valori”.