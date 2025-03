L’Ente Nazionale Protezione Animali festeggia a Bisceglie la Giornata del Socio

L’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) di Bisceglie è felice di annunciare la seconda edizione della Giornata del Socio, che si terrà domenica 9 marzo. I volontari della sezione biscegliese saranno in Piazza San Francesco, dalle 10.00 alle 13.00, con uno stand dove sarà possibile sottoscrivere o rinnovare il tesseramento.

Nel corso della mattinata, i volontari saranno a disposizione per informare i cittadini riguardo l’operato dell’ENPA e raccogliere le adesioni che permetteranno di proseguire con il loro impegno per la protezione e cura degli animali nel territorio di Bisceglie. Quest’anno, inoltre, sarà anche possibile partecipare a giochi per adulti e bambini. Chi vorrà cimentarsi, al termine del gioco riceverà un piccolo gadget come premio. Inoltre, chi deciderà di tesserarsi al banchetto riceverà anche una bustina di semi melliferi da piantare a casa, per aiutare le api e contribuire alla biodiversità.

“Con un piccolo contributo, ognuno di noi può fare la differenza nella vita di tanti animali che hanno bisogno di amore, attenzione e cure. Invitiamo tutti i cittadini biscegliesi a partecipare a questa giornata e ad unirsi a noi nel nostro impegno a difendere i diritti degli animali”, hanno dichiarato le volontarie.