Legambiente: “Puliamo il Mondo”, grande partecipazione anche a Bisceglie

Anche quest’anno il circolo Legambiente di Bisceglie ha confermato la sua adesione a “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa nazionale che coinvolge scuole, associazioni e cittadini nella pulizia e bonifica di aree urbane ed extraurbane. L’evento ha visto protagonisti gli alunni del II° circolo didattico, con la partecipazione dei plessi Caputi, don Tonino Bello e via Fani.

Centinaia di bambini, supportati dalle insegnanti e da numerosi genitori, hanno ripulito le aree attorno alle scuole. Una novità di questa edizione ha riguardato i genitori fumatori, ai quali è stato chiesto di raccogliere esclusivamente i mozziconi di sigaretta, tra i principali rifiuti che finiscono in mare con le piogge. Il bilancio è stato positivo, pur evidenziando ancora diverse criticità nella corretta differenziazione dei rifiuti.

Oltre alle attività pratiche, l’iniziativa ha offerto anche momenti di confronto con le famiglie. Durante gli incontri sono stati affrontati temi legati a una corretta alimentazione dei bambini, ma anche argomenti più innovativi, come la mappa di comunità per l’ecomuseo “Dal carsismo alle acque”, raccogliendo idee e suggerimenti per valorizzare arti, tradizioni, storia e luoghi di pregio del territorio.