Legambiente e Pro Natura: “Mai concordato nessun taglio indiscriminato di alberi”

«Il Sindaco Angarano, pur comunicando la volontà di collaborare con le associazioni ambientaliste, predica bene ma razzola malissimo. Ribadiamo di non aver mai concordato nessun taglio indiscriminato di alberi, né su via Di Vittorio, né su alcuna altra zona cittadina. Bugie non necessarie, se non al fine di un’autocelebrazione politica fine a se stessa». Con queste parole parte la nota congiunta a firma Circolo Legambiente di Bisceglie e Pro Natura Bisceglie – Gruppo RAP (Ripalta Area Protetta).

«Abbiamo più e più volte detto chiaramente che non si può e non si deve intervenire sul verde urbano senza un “Piano”. Quello annunciato dal primo cittadino non è un “Piano” – sostengono – manca il censimento del verde pubblico e non c’è un regolamento del verde (ormai imposto dalla Regione Puglia). Solo conoscendo il proprio territorio e pianificando, si può intervenire e bene. Altrimenti si continuerà a operare “a sensazione”, si navigherà a vista o, peggio, si agirà alla cieca».

«Ma il Sindaco Angarano si ostina a fare vacui proclami e interpretare, a uso e consumo del consenso politico le giuste richieste di chi ha argomentazioni serie e basate su esperienza e professionalità. Signor Sindaco, dov’è il Tavolo Verde che stiamo invocando da un anno e mezzo? Dov’è lo stanziamento di poche decine di migliaia di euro necessari a un censimento del verde? Dov’è l’attuazione del regolamento del verde richiesto già dalle associazioni e obbligatorio per legge regionale? Dov’è il bilancio del verde, che lei dovrebbe produrre per legge nazionale? E soprattutto: qual è la necessità di dichiararsi “ambientalista” quando lei fa scelte di politica ambientale assolutamente sbagliate per la città? Non è una scelta ambientalista la cementificazione della Bimarmi. Noi “ambientalisti” abbiamo idee e proposte diverse per il ciclo dei rifiuti (si renda conto di centinaia di siti di abbandono abusivo), sulla mobilità sostenibile (e manco a dirlo del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile si sono perse le tracce) e sui parchi (cosa centra una pista da skateboard in in parco naturale?)».

«Spieghi ai cittadini le sue scelte fallimentari – concludono la nota Legambiente e Pro Natura – a causa delle quali loro vivono una situazione ambientale sempre più martoriata, ma soprattutto si ricordi che noi Ambientalisti abbiamo sempre dimostrato senso di responsabilità e rispetto nei confronti dell’istituzione che lei rappresenta e la invitiamo a fare altrettanto, senza però rivendicare titoli “ambientalisti” che non le spettano».