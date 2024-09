Legambiente Bisceglie: “Su ambiente e verde abbiamo diverse domande per il sindaco”

“Questa mattina ne abbiamo salvato uno… Insieme a un gruppo di cittadini e una rappresentanza dell’associazione Libera il Futuro, questa mattina Legambiente ha evitato il taglio di un albero in Viale Calace“, questo l’incipit del comunicato stampa a firma di Alessandro Di Gregorio, presidente Legambiente Bisceglie.

“Avevamo promesso di non mollare su questa storia e non lo faremo – scrive il presidente Di Gregorio -. Tra l’altro ci viene riferito che nell’ordinanza indicata sui cartelli che vietavano la sosta nei pressi dell’albero da tagliare non è indicato nessun intervento in quella via. Abbiamo alcune domande da rivolgere al sindaco che si definisce attento all’ambiente e contro il degrado – evidenzia Di Gregorio – sarà nostra cura formularle quanto prima, specialmente dopo le sue dichiarazioni nell’ultimo Consiglio comunale. Dichiarazioni che cozzano contro la politica ambientale che questa amministrazione adotta oramai da anni”, si legge in conclusione nella nota di Legambiente Bisceglie.