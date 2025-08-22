Legambiente Bisceglie: “Serve un piano serio per il verde pubblico, non interventi emergenziali”

Legambiente Bisceglie interviene per fare chiarezza sulla questione degli episodi legati alla caduta di rami o alberi in città, sottolineando che la sicurezza delle persone è prioritaria, ma non può essere affrontata con soluzioni occasionali o dettate dall’emotività del momento.

Secondo l’associazione, “un albero in buono stato può cadere improvvisamente, così come uno con radici affioranti o inclinato può resistere per decenni senza arrecare danni. Per ridurre i rischi, la via corretta non è l’abbattimento indiscriminato, ma una gestione programmata e periodica del verde, basata su censimenti accurati e su un regolamento cittadino che disciplini le aree pubbliche e private”.

Legambiente ricorda che “la cura del verde non può essere limitata a interventi emergenziali, ma richiede risorse, pianificazione e scelte politiche coerenti“. A tal proposito, l’associazione ha riconosciuto l’impegno dell’assessora Monterisi, che ha provato ad affrontare problematiche storiche, ma ha ribadito che senza fondi adeguati sarà impossibile risolvere una situazione ormai radicata.

Il circolo ha inoltre criticato la destinazione di ingenti somme per eventi come concerti o iniziative folkloristiche, a fronte della mancanza di investimenti strutturali nella manutenzione del verde pubblico. “Se non si cambierà rotta – sottolinea Legambiente – i cittadini dovranno continuare a prestare attenzione quando passeggiano o parcheggiano sotto alberi sempre meno curati”.