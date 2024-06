Legambiente Bisceglie: “Riteniamo che città non offra spiagge e mare sufficientemente puliti”

“Desideriamo spiegare quanto apparso sulla stampa, relativamente all’assegnazione delle ‘vele‘ di Legambiente. Bisceglie mantiene le 4 vele precedenti, non ne guadagna altre”. È quanto afferma Alessandro Di Gregorio, Presidente di Legambiente Bisceglie, tornando sulla notizia delle 4 Vele diffusa dall’amministrazione e dallo stesso sindaco Angarano negli scorsi giorni (LEGGI QUI).

“I criteri relativi all’assegnazione sono suddivisi in 5 categorie”, prosegue Di Gregorio. “Petali: stato di conservazione del territorio. La nostra città ne prende 3 su 5. “Stelle: qualità nell’accoglienza. Bisceglie 2 su 5. Castello: contraddistingue le località che offrono luoghi di interesse storico-culturale, musei, eccetera. Foglia: comuni che hanno proposto iniziative di gestione sostenibile. E infine l’Onda: riconoscimento relativo alla pulizia del mare e delle spiagge e Bisceglie, ahinoi, non si classifica nemmeno”.

“Al di là delle bandiere a raffica, non riteniamo purtroppo che la nostra città offra servizi, territorio, spiagge e mare sufficientemente puliti. Difatti, pur mantenendo tutto sommato la valutazione precedente, rispetto allo scorso anno, le cose non sono assolutamente migliorate. Invece di proclamare improbabili riconoscimenti, sbandierandoli come inesistenti miglioramenti, l’amministrazione comunale spieghi come mai guadagni appena la sufficienza sullo stato di conservazione del territorio e sull’accoglienza mentre cada inesorabilmente sulla pulizia delle spiagge e del mare”, conclude Di Gregorio.