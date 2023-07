Legambiente Bisceglie: “Cocci di cemento-amianto per strada, dopo una settimana ancora li!”

“L’11 luglio, dopo varie peripezie riuscivamo a segnalare per le vie brevi, sia a un dirigente Tekno Service, sia al presidente del consiglio comunale, l’abbandono in via Pascoli a ridosso del muro perimetrale del campo sportivo Di Liddo (nel quale tra l’altro giocavano i bambini di una colonia) di un gran numero di cocci di una vecchia vasca. Presumibilmente, dopo esame visivo e tattile, il materiale è cemento-amianto e questo ci ha allarmato tanto da richiederne appunto, con assoluta celerità, la rimozione. Ad una settimana dalla segnalazione, lo stesso identico mucchio di rifiuti, tra il quale si scorgono ancora i cocci di cui sopra è ancora in quell’angolo!”. Lo dichiara in una nota Legambiente Bisceglie.

“Mentre l’amministrazione comunale parla di criticità e di tempi tecnici per ‘andare a regime’, noi parliamo di emergenza rifiuti e di abbandono e mancato smaltimento di rifiuti speciali pericolosi. È davvero sconcertante la lentezza con cui si interviene (ma sempre più spesso non si interviene), per risolvere problematiche importanti come questa. Oggi, tra le altre cose – continua la nota – abbiamo inviato mail al gabinetto del sindaco, alla segreteria della polizia municipale, alla Tekno Service e al DEC. Credete che dopo una settimana il tempo gli sia stato dato? Ribadiamo che questa è la penultima istanza!”.