Legambiente: “Alle luce di tagli disorganizzati chiediamo al Comune incontro con assoluta urgenza”

“Considerato che le varie richieste inviate per le vie brevi all’assessore Di Pinto e a mezzo stampa con gli organizzatori della manifestazione contro il taglio degli alberi, non hanno ancora trovato riscontro, siamo qui a chiedere ufficialmente e con assoluta urgenza, un incontro”. Parte con questa richiesta la nota a firma Alessandro Di Gregorio, Presidente Legambiente Bisceglie.

“Alla luce di tagli disorganizzati e presumibilmente nemmeno inclusi nelle ordinanze di cui si fa menzione negli avvisi apposti nei pressi delle zone interessate – prosegue – ma anche e soprattutto dopo le dichiarazioni del sig. Sindaco nell’ultimo Consiglio comunale, riteniamo assolutamente improcastinabile un incontro atto a verificare, discutere e valutare opportune iniziative in merito alla problematica legata al taglio che, a nostro avviso appare deciso con linee guida perlomeno discutibili”.

“Chiediamo inoltre che, sino a tale incontro, venga sospeso qualunque taglio o potatura o eradicazione sulla popolazione arborea dell’intera città se non per accertati ed improcastinabili motivi di sicurezza (rami oggettivamente cadenti, piante disseccate), che chiediamo ci vengano comunicati preventivamente, anche per le vie brevi. Diffidiamo gli organi in indirizzo a proseguire con il taglio degli alberi, prima di aver incontrato in comune assise, tutti coloro che hanno chiesto di essere ascoltati in merito. Chiediamo – conclude Di Gregorio – una perizia di parte con tecnico che ci riserviamo di indicare in seguito”.