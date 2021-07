“Leader Start Up Innovation”, il Gal Ponte Lama punta sull’innovazione per la ripresa economica

Si terrà mercoledì 21 e giovedì 22 luglio alle ore 16.15, nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi Leader Start Up Innovation, l’evento del GAL Ponte Lama che mette al centro l’Innovazione quale leva per la ripresa economica e lo sviluppo sostenibile del nostro territorio in questa fase di ripartenza post-covid.

Due pomeriggi di approfondimento, principalmente in remoto, rivolti ad aspiranti startupper e a imprenditori, tesi a stimolare la nascita di nuove attività e l’innovazione di imprese già esistenti attraverso la presentazione di start up idee innovative coerenti con la storia del nostro territorio. Nel corso delle due giornate, Agenzie quali Invitalia e Puglia Sviluppo, insieme al Gal, illustreranno opportunità di finanziamento a disposizione del territorio ed in particolare di coloro che hanno voglia di scommettere sul loro futuro e voglia di ripartire.

“È questa un’occasione imperdibile per i giovani e per gli imprenditori locali”, commenta il Presidente del GAL Ponte Lama, Giacomo Patruno. “Un atto doveroso del GAL per aiutare il territorio a ritrovare lo slancio dopo la pandemia attraverso la presentazione di vari strumenti di finanza agevolata che possano supportare idee innovative di ripartenza”

Ad arricchire la seconda edizione vi è anche la collaborazione con Tecnopolis che proporrà percorsi di formazione e accompagnamento dedicati agli aspiranti imprenditori, oltre che l’accreditamento di ben quattro ordini professionali (Commercialisti, Agronomi, Agrotecnici e Periti Agrari). Diversi i settori coinvolti, dal turismo all’artigianato sino alle Tic, dai servizi all’agroalimentare sino al sociale, per tale ragione molti partner istituzionali stanno sostenendo “Leader Start Up Innovation”: Camera di Commercio di Bari, Confcommercio Bari, Confagrtigianato Bari, le Amministrazioni Comunali di pertinenza (Bisceglie, Molfetta, Trani), Assogal.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, e che pertanto interverranno l’assessore Donato Pentassuglia, l’ADG PSR 2014-2020 Rosa Fiore, il direttore di Dipartimento Gianluca Nardone e il responsabile di raccordo Misure Leader Cosimo Sallustio oltre che i sindaci di Bisceglie, Molfetta e Trani.

Questo il link per partecipare https://zoom.us/j/94030564632.