L’Avvocato Pasquadibisceglie presenta la candidatura all’Ordine di Trani, “Trasparenza e rinnovo”

PUBBLIREDAZIONALE – Ha fatto tappa a Bisceglie la campagna elettorale dell’Avvocato Salvatore Pasquadibisceglie, candidato con la lista “Scegliere per Rinnovare” alla presidenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani. Incontro organizzato con il supporto delle Avvocatesse Susanna Balducci e Maria Lorusso.

In vista delle imminenti elezioni, si vota dal 24 al 27 gennaio, Pasquadibisceglie ha esposto le linee guida di un programma ricco ed articolato che non lascia alle spalle alcun tipo di problematica affrontandola con serietà ed un sano spirito volto al cambiamento, “Con questo progetto intendiamo cambiare il modo di operare che ha caratterizzato gli ultimi anni – ha dichiarato Pasquadibisceglie – ripartendo dalla trasparenza nella gestione e con un rapporto paritario nei confronti di tutti. Formazione ed aggiornamento devono diventare una risorsa per chi pratica cercando di andare incontro alle esigenze di tutti. A tal proposito – rendo noto – la nostra proposta è di rendere gratuita la formazione a chi ha un reddito basso così da favorire l’approfondimento senza recare un danno economico a chi vuole continuare il suo percorso di crescita professionale”.

Nel corso dell’incontro, al quale ha preso parte un buon numero di professionisti del settore, Pasquadibisceglie tra i numerosi punti del suo programma ha parlato anche della volontà di istituire uno Sportello suggerimenti e disfunzioni, “un modo per diminuire la distanza tra cittadino e professionista creando un ‘filtro’ che possa facilitare l’approccio e dare aiuto a tutti coloro che vivono una problematica senza avere i mezzi per affrontarla in maniera adeguata”.

“Per la prima volta la nostra lista rappresenta un’alternativa, abbiamo l’entusiasmo e le competenze per lavorare in maniera seria e proficua se le elezioni di premieranno. Ci crediamo – conclude l’Avvocato Salvatore Pasquadibisceglie – ed è arrivato il momento di rinnovare l’Ordine degli di Trani per riportarlo ai fasti di un tempo”.