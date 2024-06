Lavoro, Recruiting Day nell’ambito della produzione lattiero-casearia

Il prossimo 3 luglio si terrà a Noci il Recruiting Day (Sala Riunioni in via Di Vittorio dalle ore 9 alle 13, dedicato a giovani disoccupati, per la selezione di candidati che prenderanno parte ad un percorso lavorativo/formativo nell’ambito della produzione lattiero-casearia.

I candidati selezionati verranno assunti con contratto di apprendistato di primo livello, da una nota azienda specializzata nella produzione di prodotti lattiero-caseari con sede a Noci.

Nello specifico, i giovani selezionati saranno assunti con contratto di lavoro di apprendistato di primo livello e inseriti in un percorso gratuito IFTS di alternanza formazione e lavoro con il conseguimento di una specializzazione post diploma, spendibile su tutto il territorio europeo.

Il percorso avrà una durata complessiva di 800 ore (300 teoria in aula + 500 di apprendimento in ambito lavorativo/training on the job).

Per potersi candidare sono richiesti: età compresa tra i 18 e i 25 anni non compiuti, stato di disoccupazione, assolvimento dell’obbligo formativo e/o conseguimento diploma (preferibilmente indirizzo alberghiero).

Per ulteriori informazioni sull’offerta di lavoro, sulla procedura di selezione e sul programma è possibile contattare il Centro per l’impiego di Bari all’indirizzo email: ido.bari@regione.puglia.it oppure telefonicamente ai numeri: 080/2108114 – 080/2108115.