La Puglia Nord terra d’elezione per gli sbocchi occupazionali nel turismo e nella ristorazione. L’ultimo aggiornamento di WORKUP conferma la forte domanda di lavoro in questi ambiti.

È questo quanto emerge dai dati pubblicati su WORKUP, promosso dai Centri per l’Impiego di Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia.

Nello specifico, il settore dei servizi turistici, culturali e della ristorazione guida la classifica.

Di seguito il dettaglio delle persone da assumere nelle singole aree occupazionali:

  • Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi: 2342.
  • Servizi turistici, culturali e ristorazione: 870.
  • Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 139.
  • Industria, Produzione, Metalmeccanico: 130.
  • Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 77.
  • Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 75.
  • Logistica, Trasporti, Magazzini: 35.
  • Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 24.
  • Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 18.
  • Servizi finanziari/credito e assicurativi: 17.
  • Servizi socio-sanitari ed educativi: 16.
  • ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 14.
  • Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 4.

All’interno di WORKUP  sono presenti le proposte targate #MareASinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.