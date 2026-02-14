La Puglia Nord terra d’elezione per gli sbocchi occupazionali nel turismo e nella ristorazione. L’ultimo aggiornamento di WORKUP conferma la forte domanda di lavoro in questi ambiti.
È questo quanto emerge dai dati pubblicati su WORKUP, promosso dai Centri per l’Impiego di Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia.
Nello specifico, il settore dei servizi turistici, culturali e della ristorazione guida la classifica.
Di seguito il dettaglio delle persone da assumere nelle singole aree occupazionali:
- Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi: 2342.
- Servizi turistici, culturali e ristorazione: 870.
- Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 139.
- Industria, Produzione, Metalmeccanico: 130.
- Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 77.
- Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 75.
- Logistica, Trasporti, Magazzini: 35.
- Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 24.
- Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 18.
- Servizi finanziari/credito e assicurativi: 17.
- Servizi socio-sanitari ed educativi: 16.
- ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 14.
- Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 4.
All’interno di WORKUP sono presenti le proposte targate #MareASinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.