Lavoro, le posizioni attive a Bisceglie e nelle città limitrofe / DOVE INVIARE CV

Siti specializzati nel reperimento di posizioni professionali attive hanno pubblicato offerte di lavoro con sede a Bisceglie e nelle città limitrofe.

Azienda italiana della grande distribuzione ricerca per il punto vendita di Bisceglie addetti vendita. La posizione prevede la gestione delle attività presenti all’interno dei punti vendita: assistenza alla clientela, attività di cassa, sistemazione della merce negli scaffali, la corretta tenuta del layout merceologico, ecc. Invia qui il curriculum vitae.

Pizzeria tranese è alla ricerca di una cameriera o un cameriere con minimo di esperienza: per informazioni rivolgersi direttamente in via de Robertis 36 a Trani con curriculum.

Realtà di dimensione europea, operante nel mercato dell’ICT come Partner per le aziende che perseguono un allineamento tra strategia di business e i loro sistemi di Information Technology, offre un percorso di carriera strutturato, volto alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze. Clicca qui per informazioni.

Si cerca per azienda cliente del settore GDO un capo reparto pescheria a Barletta. Qui tutte le info.

Si seleziona una hostess con esperienza congressuale per eventi. L’evento si svolgerà a Trani il 20 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 circa. Qui per invio candidatura.

Si cercano nuovi riders per effettuare consegne in città. Qui requisiti e candidature.

Si ricercano muratori specializzati e manovali edili con esperienza comprovata. Candidature qui.

Si ricerca e seleziona un addetto al magazzino per azienda cliente operante nel settore moda e lusso. Informazioni cliccando qui.