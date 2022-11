Lavoro, bandi per concorsi in Regione Puglia: 386 posti per 25 profili / DETTAGLI

La Regione Puglia si appresta a dare il via alla pubblicazione di nuovi concorsi per impiegati, autisti e collaboratori. Il bando sarà diffuso tra poche settimane in seguito all’incontro tra assessorato regionale al personale e il Formez che si occuperà dell’organizzazione dei concorsi. Si tratta di avvisi per l’assunzione di 306 impiegati di tutti i settori dell’amministrazione regionale (tecnici, ragionieri, addetti alle segreterie) più altri 80 posti di cui 60 autisti e 20 collaboratori a cui si potrà accedere con la qualifica di terza media. Il concorso consterà di una prova scritta da 40 domande a risposta multipla con chiusura delle operazioni tra febbraio e marzo 2023. Intanto il 2 novembre è stato primo giorno di impiego per i primi 42 dei 209 funzionari vincitori di concorso delle categorie Protezione civile, Agricoltura e Fitosanitario. La scorsa settimana sono state ufficializzate le graduatorie dei profili Cultura, Salute e Socio-Assistenziale, mentre hanno terminato i lavori le commissioni per i profili Politiche internazionali, Risorse finanziarie e Sicurezza sul lavoro. Sono ancora in corso di definizione i profili Risorse strumentali e Giornalisti. Gli uffici regionali hanno stimato in 340 le uscite previste fino al 2024, di cui 113 già entro fine 2022.