Lavoro a Bisceglie / offerte per cassiera, commessi, camerieri, assicuratore

Siti specializzati nell’offerta di lavoro hanno pubblicato annunci riguardanti il territorio di Bisceglie e città limitrofe.

Azienda italiana leader nel suo settore dei gioielli ricerca due commessi per gioielleria. Le figure selezionate si occuperanno dell’allestimento degli interni e delle vetrine, gestione della cassa e supporto alla clientela durante gli acquisti. Orari di lavoro full time e disponibilità a lavorare nel fine settimana. Candidarsi inviando curriculum vitae;

Paninoteca biscegliese cerca con urgenza cassiera part-time per lavoro serale 18:30 a chiusura, preferibilmente seria e motivata. Infoline: 0806190327 o invia un messaggio privato qui;

Per nuova apertura Sali e Tabacchi si cercano due commessi che si occuperanno dell’accoglienza e della gestione della clientela (ricariche, pagamento fatturazioni, gioco del lotto). I candidati ideali hanno una spiccata dote comunicativa e predisposizione a lavorare al contatto con il pubblico. Dalla ricerca non è assolutamente esclusa la prima esperienza. L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. Candidarsi allegando curriculum vitae qui;

Per importante progetto di ampliamento e sviluppo della rete commerciale di società Leader nel settore assicurativo, si cerca Senior Advisor. Il candidato ideale è un professionista specializzato proveniente dai settori della consulenza assicurativa, finanziaria o bancaria sui prodotti Protezione e Investimento. Info qui;

Pizzeria biscegliese cerca tre figure da inserire nell’organico: 1 cameriere, 1 aiuto pizzaiolo e 1 bevandino. Disponibilità a lavorare su turni. Candidarsi inviando CV qui;

Si cerca persona portata per gli interventi di assistenza tecnica e per l’esecuzione di impianti elettrici ed elettronici. Il candidato deve possedere diploma scuola superiore settore elettrico o elettronico, capacità di risoluzione problemi in modo efficace ed efficiente e di eseguire in autonomia le manutenzioni e le ricerche guasti. Qui per invio candidatura;

Azienda grossista di prodotti per intolleranze ricerca operante nel settore trasporti e logistica a Bisceglie. Si richiede possibilmente patentino per carrello elevatore. Lavoro continuativo e possibilità di assunzione a tempo indeterminato anche part-time o a chiamata. Si predilige assunzione di personale con patenti professionali. Info qui.