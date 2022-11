Lavoro a Bisceglie e città limitrofe / Ecco tutte le offerte e dove inviare curriculum

Siti specializzati nel reperimento di posizioni professionali attive hanno pubblicato offerte di lavoro con sede a Bisceglie e nelle città limitrofe.

Società del Gruppo leader della GDO ricerca per il proprio punto vendita di Molfetta addetti vendita. La risorsa si occuperà di tutte le attività operative necessarie per un’efficace gestione del punto vendita, tra le quali assistenza alla clientela, operazioni di cassa, sistemazione della merce sugli scaffali, la corretta tenuta del layout merceologico. Clicca qui.

Cooperativa ricerca per il territorio di Bisceglie-Trani educatori professionali e psicologi per servizio in avviamento con ente pubblico. Requisito necessario: laurea in psicologia o scienze dell’educazione. Qui tutte le informazioni.

Cercasi in zona Bari e Bat sarta esperta in modifiche su abiti da sposa e cerimonia per collaborazione con prestigioso atelier. Contatta questo numero telefonico.

Si cerca barbiere da inserire in uno staff già avviato e formato da 4 persone. Si prega di allegare curriculum qui.

Si cerca un Operatore di Filiale – settore GDO – cge si occuperà delle attività operative all’interno del Punto Vendita, di ordinare i prodotti sugli scaffali e assicurare la pulizia all’interno ed all’esterno della filiale. Qui le info.

Per agenzia di rappresentanze del settore idrotermico si ricerca una risorsa da inserire per ampliamento dell’organico come Impiegato/Impiegata Ufficio Tecnico Termoidraulica HVAC Apprendista. Tutte le informazioni qui.