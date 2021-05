Lavori su impianti, interruzione momentanea energia elettrica in alcune vie della città

Per via di lavori sugli impianti Enel Distribuzione comunica che domenica 9 maggio, dalle 22:30 e fino alle 6:30 di lunedì 10 maggio alcune vie della città di Bisceglie saranno interessate da una momentanea interruzione dell’energia elettrica.

Le strade coinvolte sono via Porta Nuova, Corso Umberto, Vico Alighieri, via Giotto, largo Misericordia, via Sergio Nigri, largo Castello, strada Ferruccio, via Alighieri, via dei carpentieri, via Porto, salita Misericordia, vivo Ferruccio e via Fragata per il solo civico 2.

Durante i lavori si invita a non utilizzare gli ascensori. Per segnalare disservizi o per ottenere informazioni: numero verde 803500 o sms al 3202041500 con il codice POD(IT001E…) presente in bolletta.