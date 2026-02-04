Lavori, senso unico alternato nei pressi del ponte di Via Piave

Il Comune di Bisceglie informa la cittadinanza che da lunedì 9 a mercoledì 11 febbraio 2026, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00, sono programmati lavori notturni di “Visita Generale” al sottovia ferroviario di via Piave (linea Bologna–Lecce).

Le operazioni prevedono l’utilizzo di una piattaforma di lavoro mobile elevabile e comporteranno una parziale occupazione della carreggiata sottostante l’impalcato del sottovia.

Per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada, il Comando di Polizia Locale ha disposto, con apposita ordinanza, la istituzione temporanea del senso unico alternato in via Piave, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Monte Pasubio e l’intersezione con Corso Garibaldi, dalle ore 22:00 del 9 febbraio alle ore 6:00 dell’11 febbraio 2026.

Si invita la cittadinanza alla massima attenzione e, per quanto possibile, a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche temporanee alla viabilità.