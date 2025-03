Lavori: prorogata chiusura al traffico in via Nazario Sauro, senso unico alternato in via Imbriani

Il Comune di Bisceglie informa che, “per esigenze di cantiere e in conseguenza delle avverse condizioni meteo nei giorni scorsi, le limitazioni al transito in via Nazario Sauro sono prorogate fino a venerdì 11 aprile alle ore 17“.

Il tratto compreso tra l’incrocio con via La Marina e l’intersezione con via Porto resterà chiuso al traffico per tutte le 24 ore fino al termine dei lavori. La viabilità su entrambi i sensi di marcia sarà ripristinata dalle ore 17 dell’11 aprile. Si ricorda, inoltre, che, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:00, rimane la sospensione della circolazione veicolare in via della Repubblica (tra le intersezioni con via Mercadante e via Porto). È stato inoltre disposto il divieto di fermata con rimozione forzata su entrambi i lati di via della Repubblica nel tratto interessato dai lavori.

Per attenuare i disagi alla viabilità cittadina, dal lunedì al venerdì sarà consentito l’accesso dei veicoli da Corso Umberto a Largo Castello con la sospensione temporanea (dalle ore 7 alle 17) del varco elettronico che monitora gli accessi alla ZTL.

Inoltre, dalle ore 6:00 del 31 marzo 2025 e fino alle ore 24:00 del 1° aprile 2025, il traffico veicolare subirà alcune modifiche in via Imbriani, per consentire il completamento dei lavori di riqualificazione di Piazza Margherita e Corso Umberto I.

Le principali modifiche alla viabilità riguarderanno:

Senso unico alternato in via Imbriani: il tratto compreso tra via Camere del Capitolo e via XXIV Maggio vedrà l’introduzione di un senso unico alternato, regolato da movieri o semafori mobili, eccetto per i mezzi pesanti e gli autobus.

Chiusura al traffico in via Piave: il tratto di via Piave tra via Isonzo e via Imbriani sarà chiuso al traffico, ma con accesso consentito ai soli residenti, ai titolari di attività commerciali e ai veicoli diretti ad autorimesse private, nonché ai mezzi di polizia e di soccorso pubblico.

Anche i mezzi di trasporto pubblico urbano saranno deviati. Gli autobus della STP e di Conca seguiranno un percorso alternativo che attraverserà via Di Vittorio, via Luigi Papagni, via Petronelli, via Veneto e via S. Martino.

“Si consiglia, pertanto, di valutare percorsi alternativi; di prediligere la mobilità sostenibile; di prevedere tempi – conclude la nota – maggiori negli spostamenti soprattutto nelle ore di punta, muovendosi in anticipo”.