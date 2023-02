Lavori in corso per riparare guasto all’impianto di riscaldamento al plesso San Giovanni Bosco

“Sono già in corso da ieri i lavori per riparare un guasto all’impianto di riscaldamento occorso al plesso San Giovanni Bosco di via Amando Vescovo, afferente al terzo circolo didattico. L’intervento è cominciato tempestivamente in seguito alla segnalazione giunta al Comune. Il problema riguarda l’ala sinistra del piano terra dell’istituto scolastico ed è stato dovuto alla rottura di alcune tubature”. A comunicato è una nota giunta da Palazzo San Domenico.

“Sul posto, oltre ai tecnici dell’azienda incaricata, è intervenuto anche personale dell’ufficio tecnico. La vicenda è seguita attentamente dagli Assessori Bianco, Parisi e Innocenti, in costante collegamento con il Sindaco Angarano, e in sinergia con la Dirigente scolastica Marialisa Di Liddo e il personale scolastico. Lavorando anche nel weekend, si cercherà di risolvere il problema prima del rientro in classe”.

“Se ciò non dovesse essere possibile – conclude la nota – ad ulteriore garanzia delle famiglie, lunedì, in via temporanea, due classi (la 1A e la 1B) sarebbero dislocate al plesso Angela Di Bari e tre classi (1C, 1D e 4C) dal piano terra al primo piano, al fine di consentire ai bimbi di continuare a frequentare le lezioni in ambienti riscaldati. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti in tempo utile alle famiglie interessate dalla Dirigenza scolastica”.