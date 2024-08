Lavori di messa in sicurezza delle Terrazze e del Trullo Verde

Sono in corso i lavori di pulizia e messa in sicurezza delle Terrazze e del Trullo Verde, sulla litoranea di ponente, in prossimità del teatro Mediterraneo. La gara per l’affidamento del bene si era conclusa il 12 agosto 2022 con l’aggiudicazione dell’appalto, tuttavia la struttura era risultata inagibile per effetto di atti vandalici e numerosi danni.

“L’affidamento del Trullo Verde e delle Terrazze – sottolinea il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano – si inserisce in un piano complessivo di interventi sul nostro lungomare della bellezza e del benessere, dalle nuove spiagge dedicate a Mimì Gentile alla spiaggia libera attrezzata per le persone con disabilità, dalle piste ciclabili alla pulizia e manutenzione di spiagge e verde pubblico. Un lungomare sempre più bello, completo e fruibile da tutti, su cui sventola alta la Bandiera Blu assegnata per il quarto anno consecutivo alla nostra Bisceglie”.

“Il ripristino e la restituzione ai cittadini di quest’area rappresenteranno una spinta per il turismo, rendendo la litoranea biscegliese ancora più appetibile per i visitatori che scelgono la nostra città”, conclude l’Assessore al marketing territoriale Maurizio Di Pinto.

“La tutela dei beni comuni e la loro fruizione sono al centro delle azioni dell’Amministrazione Comunale. La riqualificazione di questa zona è un passo fondamentale verso una visione complessiva del nostro litorale, confidando nel senso civico di tutti noi per valorizzare al meglio il patrimonio della città”, le parole dell’Assessore alle attività produttive e al patrimonio Onofrio Musco e dell’Assessore alle politiche del territorio Angelo Consiglio.