Lavori Calvario-San Lorenzo: “Modifiche a interventi per preservare parcheggi”

A seguito della richiesta inoltrata esattamente due mesi fa, il 20 gennaio 2025, da Confcommercio Bisceglie, resasi necessaria in seguito a numerosi incontri con i commercianti della zona San Lorenzo per scongiurare la preoccupante riduzione dei parcheggi e il rischio di un aggravamento del traffico veicolare, l’Amministrazione Comunale ha accolto e condiviso le istanze presentate.

È intervenuta, infatti, modificando il progetto iniziale degli interventi viari previsti nella zona.

Il piano originale prevedeva la realizzazione di una rotonda e il ripristino del doppio senso di circolazione, interventi che avrebbero comportato una significativa riduzione degli spazi destinati alla sosta e possibili criticità per la viabilità.

Grazie al confronto tra Confcommercio Bisceglie, operatori economici e Amministrazione Comunale, si è addivenuti a una soluzione che preserva i parcheggi e migliora la gestione del traffico nell’area.

“Accogliamo con piacere la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a recepire favorevolmente le esigenze dei commercianti e ad adottare soluzioni migliorative per la viabilità della zona – dichiara il Presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera –. Ora attendiamo la conclusione dei lavori, inizialmente prevista per il 30 giugno 2024, auspicando tempi celeri per il completamento degli interventi e il ripristino della piena fruibilità dell’area”.

Confcommercio Bisceglie continuerà a monitorare la situazione affinché le modifiche adottate rispondano in modo efficace alle esigenze del commercio locale e della mobilità cittadina.