Lavori alla rete elettrica, limitazioni al traffico previste in via Nazario Sauro / DETTAGLI

“Al fine di consentire l’esecuzione di lavori di scavo, posa di un cavidotto interrato e ripristino delle basole, via Nazario Sauro sarà temporaneamente chiusa al traffico in più giornate tra il 16 e il 22 maggio. Gli interventi sono finalizzati all’efficientamento della rete elettrica e, conseguentemente, al miglioramento dei servizi offerti”. Lo comunica una nota del Comune di Bisceglie.

Nel dettaglio: venerdì 16 maggio, la strada sarà interdetta alla circolazione veicolare dalle 07:30 alle 17. Da lunedì 19 a giovedì 22 maggio, il divieto di transito sarà valido h24, fino alle ore 17 del 22 maggio.

Durante i lavori, per ridurre i disagi alla circolazione, sarà sospeso temporaneamente il varco elettronico di accesso alla ZTL dal Largo Castello, dalle 7 alle 17 nei giorni interessati (16 maggio e dal 19 al 22 maggio). Gli impianti semaforici in via Imbriani/via Piave, Piazza Vittorio Emanuele/via Imbriani e Piazza Vittorio Emanuele/via Bovio saranno impostati su luce gialla lampeggiante h24 dal 16 al 22 maggio.

“Si raccomanda ai cittadini di utilizzare percorsi alternativi, come la direttrice via Imbriani – via Bovio; di prediligere la mobilità sostenibile; di prevedere tempi maggiori negli spostamenti – conclude – soprattutto nelle ore di punta”.