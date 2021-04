Lavoratori supermercati pugliesi: “Totalmente dimenticati. Stanchi di aspettare vaccino”

“Ci avevano considerati eroi in piena pandemia nel periodo del lockdown, dopo un anno siamo stati dimenticati”, a dichiararlo sono i lavoratori dei supermercati, i quali hanno lanciato una petizione con l’obiettivo di chiedere che tutto il comparto sia incluso tra le categorie prioritarie per la somministrazione del vaccino anti Covid.

La petizione, lanciata dalla barese Valentina Lomoro, dipendente di Coop Alleanza 3.0 e indirizzata a tutte le catene della distribuzione alimentare è diretta, in particolare, a Francesco Paolo Figliuolo.

Dai primi giorni di emergenza sanitaria, nel marzo 2020, i lavoratori del settore erano stati definiti ‘Eroi’ proprio perché non avevano mai chiuso le proprie attività. Ancora oggi tutti i supermercati restano aperti, esponendo i lavoratori a rischi di contagio elevati.

“Avete dato la priorità a categorie in Dad e in Smart Working, noi invece siamo sempre li tra la gente a dare il nostro servizio con un sorriso, con una parola di conforto affinché la speranza nel ricominciare non venga mai persa dopo un anno gli eroi del settore alimentare non sono più considerati, anzi dimenticati per la somministrazione dei vaccini anticovid 19”, scrivono sul form della petizione, “Aiutateci a far sentire la nostra voce, perché i lavoratori dei supermercati siano inseriti tra le categorie prioritarie nella somministrazione del vaccino anticovid19”.