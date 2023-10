L’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi protagonista in occasione di Italia-Malta

L’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi nella giornata di sabato 14 ottobre ha deliziato i palati nell’area hospitality dello stadio San Nicola in occasione di Italia-Malta, match di qualificazione ai prossimi Campionati Europei di calcio.

Quattro le postazioni in cui la delegazione biscegliese ha offerto il Sospiro. Immancabili per l’occasione, le bandiere di Italia e Malta composte con i colori delle glassature, dettaglio che ha ulteriormente attirato l’attenzione dei tanti e autorevoli ospiti che hanno assaggiato e gradito il dolce sia nella versione classica che in quelle senza glassa e senza glutine.

“Aver ricevuto i complimenti del Presidente della Figc Gabriele Gravina è per noi una gratificazione morale enorme che ci sprona a continuare su questa strada”, ha dichiarato Salerno. “Il nostro dolce tipico è stato anche protagonista in ‘casa Azzurri live’, la diretta degli Autogol con Pierluigi Pardo sui canali ufficiali della Nazionale. Anche Lele Adani si è prestato con simpatia e disponibilità ad una degustazione con tanto di video. Oltre questi simpatici siparietti, è stato un grande successo che ripaga i maestri pasticcieri del grande lavoro svolto per preparare circa mille sospiri, ovviamente terminati nel corso della serata. Un autentico carico di squisitezza e tipicità. Il sospiro è stato l’unico dolce in una platea di eccellenze enogastronomiche locali. Questo ci gratifica ulteriormente e ci conferma l’appeal e il gradimento sempre crescente verso il dolce tipico della nostra Bisceglie. Ovviamente non ci fermeremo e siamo già al lavoro per altri ambiziosi traguardi”, ha concluso il Presidente dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi”.