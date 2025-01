L’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi fa un bilancio positivo del suo 2024

Il 2024 si chiude come un anno da ricordare per l’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi, un periodo segnato da successi che hanno rafforzato non solo l’immagine dell’associazione, ma anche quella dell’intero territorio biscegliese e pugliese.

“Dare linfa al tessuto culturale ed economico, non solo di Bisceglie ma dell’intera Regione, è stato sorprendente, soprattutto se consideriamo la strada percorsa fino ad oggi”. – dichiara con soddisfazione Sergio Salerno, Direttore e Fondatore del progetto “Sospiro di Bisceglie”.

Il 2024 è stato un anno dedicato alle Radici, con un’attenzione particolare alla conferma di un’immagine di Eccellenza locale riconosciuta a livello nazionale. Tra i principali eventi che hanno segnato l’anno:

La partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano , che ha offerto una vetrina di rilievo per la promozione del territorio.

, che ha offerto una vetrina di rilievo per la promozione del territorio. Importanti apparizioni televisive , che hanno contribuito alla valorizzazione delle bellezze locali attraverso programmi di grande visibilità come Sanremo, Linea Verde, e la celebre trasmissione Viva Rai 2 con Fiorello .

, che hanno contribuito alla valorizzazione delle bellezze locali attraverso programmi di grande visibilità come Sanremo, Linea Verde, e la celebre trasmissione Viva Rai 2 con . Testimonial di rilievo, tra cui Alessandro Borghese, Antonio Albanese, Virginia Raffaele, Pinuccio, Bob Sinclar, fino al riconoscimento conferito a Lino Banfi come Ambasciatore del Sospiro nel mondo.

Un ulteriore traguardo è rappresentato dal prestigioso riconoscimento ricevuto a Milano come Ambasciatori delle Eccellenze di Puglia, dall’Associazione Pugliesi in Lombardia, un titolo che suggella anni di impegno e dedizione alla promozione del patrimonio locale.

Oltre alla visibilità mediatica, il 2024 ha visto anche importanti azioni di marketing strategico e partnership, fondamentali per lo sviluppo economico del territorio, una forte base per l’anno che verrà. Eventi come il G7 di Bari e la consolidata Notte dei Sospiri hanno visto la partecipazione attiva dell’associazione, consolidando il paniere dei prodotti d’eccellenza e costruendo un ponte dei sospiri simbolico tra Bisceglie e Milano.

Guardando al futuro, l’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi anticipa già con entusiasmo la partecipazione a Sanremo 2025, una vetrina prestigiosa che rappresenterà un ulteriore passo avanti per la valorizzazione dell’identità pugliese e biscegliese.

Un ruolo significativo per il futuro è stato svolto dall’emendamento proposto dal Consigliere Regionale Francesco La Notte, uno strumento che sarà di forte impatto, per il quale è stato istituito un tavolo per la pianificazione strategica destinato a portare risultati concreti e duraturi per il territorio.

“Siamo certi che il 2025 continuerà a sorprenderci e a portare frutti importanti. Frutti che continuiamo a condividere con chi crede in noi e sprona a fare sempre meglio. Questo percorso è il risultato di un lavoro corale, di passione e dedizione che ci rende fieri di rappresentare la nostra terra” – conclude Sergio Salerno.