L’Associazione Oratoriani rinnova la tradizione con il Torneo di Calcio Balilla

Sette anni dopo la sua nascita, l’Associazione Oratoriani Bisceglie (AOB), composta da coloro che furono i “ragazzi” dell’Oratorio San Vincenzo de’ Paoli fondato da don Maurino Monopoli nel dopoguerra, continua a mantenere vivo lo spirito oratoriano nella parrocchia omonima. Da sempre attiva con progetti educativi nelle scuole e in parrocchia, l’associazione lega la propria missione ai valori di San Giovanni Bosco, con iniziative che fondono fede, cultura e attività ludiche.

Tra queste non poteva mancare il ritorno di una tradizione che affonda le radici negli anni Sessanta: il torneo di Calcio Balilla. Riproposto già lo scorso anno, l’appuntamento è diventato un momento irrinunciabile per i membri dell’AOB, molti dei quali oggi ultra settantenni.

Dopo un’accurata verifica delle attrezzature, tra stecche un po’ arrugginite ma ancora agili e calciatori di plastica dura ancora resistenti, il 3 settembre il portico della parrocchia è tornato a riempirsi di entusiasmo. Sette squadre si sono sfidate sotto l’attenta organizzazione di Gigi Logoluso ed Enzo Storelli, con diplomi e cartoline ricordo realizzati da Tonio Stefanachi e reportage fotografico a cura di Mauro Napoletano.

Postura, tecnica, grinta e l’immancabile ironia hanno riportato i partecipanti indietro nel tempo, quando il gioco era un vero momento di condivisione. Dopo una serie di sfide intense, il titolo del Torneo di Calcio Balilla AOB 2025 è stato conquistato da Vito Miccolis e Vincenzo Valente.

Più che una competizione, l’evento si è confermato come un’occasione per riaffermare lo spirito oratoriano che da sempre unisce generazioni diverse. E proprio come insegnava San Giovanni Bosco, gli oratoriani di ieri e di oggi hanno dimostrato che la gioia e l’allegria sono valori che non invecchiano mai.