L’Associazione “Il sospiro di Bisceglie” tra i permiati degli “Ambasciatori di terre di Puglia”

L’Associazione Pasticcerie storiche “Il sospiro di Bisceglie” fa parte del quartetto di premiati in occasione dell’edizione 2024 degli “Ambasciatori di terre di Puglia” che si terrà oggi, 30 novembre, nell’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano.

Tra i premiati l’associazione biscegliese è in compagnia dell’ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale della Guardia Costiera, originario di Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani); lo youtuber e inviato di Striscia la Notizia Alessio Giannone, in arte Pinuccio ed il soprano anglo-salentino Carly Paoli.

“Questo Premio – afferma il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – non è soltanto la festa dei pugliesi di Milano che negli anni hanno saputo dare a questa città un contributo straordinario in termini di lavoro, crescita, creatività e umanità, ma è anche un momento nel quale emerge la pugliesità come contributo che la gente della nostra terra offre e continua a offrire per costruire un’Italia più giusta e coesa, a partire dalla valorizzazione del proprio territorio. I premiati di quest’anno, ultimi di una lunga serie di personalità che ha ricevuto questo riconoscimento, hanno saputo distinguersi per passione, impegno e dedizione. Ricordo con grande emozione e gratitudine la cerimonia di due anni fa in questo stesso luogo che mi ha fatto capire, ancora una volta, come la gente di Puglia sappia farsi apprezzare e amare”.

“L’iniziativa – dichiara la presidente del Premio Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università di Milano Bicocca e presidente della CRUI (Conferenza dei rettori delle università italiane), – è nata con l’intento di scoprire e far conoscere attraverso i protagonisti migliori, il pensiero, la cultura, la laboriosità e l’ingegno delle genti di Puglia, consegnando un riconoscimento a chi, in vari campi e non solo in Italia, ha contribuito alla valorizzazione del patrimonio umano, culturale e sociale della nostra regione e lo ha fatto conoscere nel mondo”.

La serata sarà condotta dalla giornalista Nicla Pastore e allietata dalla Nuova Orchestra di Milano diretta dal maestro Giuseppe Dinardo. Il Premio “Ambasciatore di terre di Puglia” è organizzato dall’Associazione Regionale Pugliesi di Milano in collaborazione con Regione Lombardia e con il patrocinio di Regione Puglia, Senato della Repubblica e Camera dei Deputati.