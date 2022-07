L’Associazione Avvocati Bisceglie festeggia le Toghe D’Oro 2022 / FOTO

Il Lido Salsello lo scorso 30 giugno è stato lo scenario nel quale si è tenuta la cena conviviale in onore delle Toghe D’Oro della Associazione Avvocati Bisceglie.

All’evento hanno preso parte Tullio Bertolino, Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Trani ed il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano con la presenza dei decani biscegliesi Luigi De Benedittis, Bruno Logoluso e Biagio Lorusso.

Tra i professionisti protagonisti della cerimonia ufficiale di conferimento della Toga d’Oro, organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani lo scorso 16 giugno, vi erano anche i biscegliesi Nicola Calvani, Domenico Di Terlizzi e Sergio Gentile.

Seppur non presente alla serata, l’avv. Lulù Del Monaco, unica donna Toga d’Oro dell’Ordine di Trani, non ha mancato di far pervenire un messaggio di auguri e di vicinanza ai premiati, a tutti i colleghi presenti ed alla stessa Associazione, cui è legata da sempre.

Anche l’Avv. Domenico (Mimmo) Di Terlizzi, maestro del diritto penale, assente per motivi professionali ed il Giudice Francesco Maria Rizzi, Magistrato presso la Corte D’Appello di Bari, Sezione Penale e storico Pretore della orami scomparsa Pretura di Bisceglie, hanno inviato dei messaggi di auguri e vicinanza ai professionisti locali.

“Un tradizionale appuntamento della nostra Associazione per trascorrere del tempo in piacevole compagnia dei colleghi biscegliesi – esordisce Domenico Di Pierro, presidente Associazione Avvocati Bisceglie – insigniti del prestigioso riconoscimento alla carriera professionale. Maestri nella vita e nella professione, sempre pronti a trasmettere valori, esperienze e passioni della professione forense a chi, come me, cerca costantemente di imparare il bellissimo ‘mestiere’ dell’avvocato. L’elevato numero di biscegliesi premiati quest’anno è indicativo del contributo che la nostra città ha fornito alla storia della Giustizia di Trani. A nome dell’Associazione – conclude Di Piero – ringrazio il Presidente del Coa Trani ed il Sindaco di Bisceglie per aver omaggiato con noi i nostri ospiti. Per quel che concerne il lato organizzativo ci tengo, infine, a ringraziare Ignazio Ardito, la Nologo di Mauro Di Leo e Grafiche Guarini”.