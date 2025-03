L’associazione “Ambiente Giustizia Lavoro” scrive al Comune per modificare sistema differenziata

L’associazione “Ambiente Giustizia Lavoro”, costituita a Bisceglie lo scorso settembre, invia al Comune di Bisceglie un documento in materia di raccolta differenziata porta a porta, a firma del segretario dell’associazione, l’ing. Alessandro Prospero. Il documento arriva in seguito all’ordinanza sindacale n. 4 (“Ordinanza per il divieto di abbandono rifiuti e per il rispetto delle regole di conferimento all’interno del servizio di raccolta porta a porta delle utenze domestiche”) emanata dal Sindaco di Bisceglie il 15 gennaio. Ordinanza che viene criticata per “l’imposizione ai cittadini di una prestazione personale consistente nella custodia dei mastelli presso la propria unità abitativa e nella loro periodica igienizzazione”.

Una richiesta che, secondo gli scriventi, costringerebbe “i cittadini a conservare nelle proprie abitazioni oggetti destinati, per la loro stessa funzione, ad essere esposti per tutta la notte, senza nessuna possibilità di controllo, a qualsiasi tipo di eventi ed azioni, poste in essere, oltre che da persone, anche da animali randagi”. A tal proposito, l’associazione “Ambiente Giustizia Lavoro” chiede quindi di revocare i suddetti atti amministrativi (regolamento e ordinanza) nella parte in cui impongono ai cittadini interessati di custodire presso le proprie abitazioni e di igienizzare i “mastelli”.

Inoltre, l’associazione chiede all’amministrazione di modificare l’organizzazione del conferimento dei rifiuti solidi urbani da parte delle utenze domestiche nelle seguenti modalità: sostituendo i mastelli con bidoni carrellati per la raccolta differenziata da 240 litri per uso esterno e collocando in ogni condominio sul suolo pubblico o su idonea area condominiale, due bidoni carrellati, uno per la raccolta dei rifiuti organici, l’altro per quella turnaria di tutte le altre frazioni (vetro, carta, plastica, indifferenziata).

Oltre a queste richieste, l’associazione chiede, per i condomini più grandi e popolati, di collocare anche più di due bidoni carrellati, secondo le esigenze della popolazione e lo spazio disponibile, mentre nelle strade più strette, di posizionare e rimuovere quotidianamente i suddetti bidoni. Infine, si chiede che i bidoni per la raccolta dei rifiuti organici vengano svuotati dagli operatori ecologici almeno tre volte a settimana.

Infine, si avanza la richiesta di una “tariffazione puntuale”, necessaria per fare in modo che ciascun utente paghi una Tari corrispondente alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta, e che siano premiati (con un risparmio sulla tassa stessa) gli utenti che eseguono correttamente la raccolta differenziata.

“I cittadini dovrebbero usare, per il conferimento dei rifiuti, sacchi semitrasparenti dotati di codice a barre (distribuiti in quantità congrua dal gestore) oppure comuni sacchi semitrasparenti su cui collocare un’etichetta adesiva (fornita dallo stesso gestore), contenente il suddetto codice a barre, al fine di rendere identificabile il conferimento del rifiuto e godere dei benefici previsti dal suddetto sistema di tariffazione puntuale”, si legge nella nota firmata dall’ing. Alessandro Prospero.