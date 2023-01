“L’area dell’ex depuratore diventerà un parco vicino al mare”: l’annuncio del sindaco Angarano

“L’area dell’ex depuratore in via Capitini diventerà un grande parco vicino al mare”. Lo ha annunciato il sindaco Angelantonio Angarano, presentando sui social il progetto sul quale sta lavorando l’amministrazione comunale e sul quale è in corso l’iter burocratico.

“Oltre alla salvaguardia delle alberature presenti, sono previste nuove, particolari essenze mediterranee; un impianto di pubblica illuminazione; un’area che sia punto di partenza per un percorso naturalistico-didattico, con una torretta dedicata al birdwatching, nella posizione più prossima alla costa. La grande vasca circolare di depurazione è integrata con il contesto circostante e l’inserimento di uno skatepark”, scrive Angarano.

“Il progetto prevede, inoltre, l’eliminazione delle strutture dismesse (vasche ed altre costruzioni ormai abbandonate da tempo ed in situazioni di pericolante degrado) e la realizzazione di un centro servizi con un parcheggio di interscambio modale insieme ad aree verdi, che permetteranno così non solo di mitigare la presenza degli impianti ancora in servizio, ma allo stesso tempo di intervenire sull’abbattimento di odori e rumori residui dell’impianto. Un altro tassello nel grande mosaico che sta vedendo Bisceglie protagonista di una vera e propria rivoluzione che la renderà sempre più bella, vivibile e moderna”, conclude il primo cittadino.