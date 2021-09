L’Arcivescovo Leonardo D’Ascenzo ordina due sacerdoti biscegliesi

Nella Cattedrale di Trani, sabato 11 settembre alle 19, l’Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, Mons. Leonardo D’Ascenzo, ordinerà presbiteri quattro diaconi: Francesco Lattanzio, Paolo Spera e i biscegliesi Matteo Losapio e Mario Luciano Sciacqua.

La prima messa del presbitero Matteo Losapio avrà luogo domenica 12 settembre alle 19 nella parrocchia di san Pietro e Bisceglie, mentre quella di Mario Luciano Sciacqua domenica 19 settembre alle 19 nella parrocchia di santa Maria di Passavia sempre a Bisceglie.

Don Matteo Losapio, nato a Bisceglie il 21 giugno del 1991, è originario della comunità parrocchiale di san Pietro dove si è occupato della pastorale giovanile, del giornalino “Kefàs” e della catechesi. Ha collaborato con la Pastorale Giovanile Cittadina ed è stato referente per la zona biscegliese dell’Ufficio Problemi Sociali e Lavoro, occupandosi, insieme ad una équipe, di gioco d’azzardo, migranti e Costituzione Italiana. Laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi di Bari e in Teologia presso la Facoltà Teologica Pugliese. È membro della Società Filosofica Italiana – sezione Bari, della redazione della rivista di filosofia «Logoi.ph» e della redazione del giornale «Cercasi un fine». Attualmente è parte della comunità presbiterale all’interno del Seminario Diocesano “don Pasquale Uva”, per l’animazione vocazionale diocesana.

Don Mario Luciano Sciacqua, nato a Bisceglie il 31 gennaio del 1993, è originario della parrocchia santa Maria di Passavia. Entra nella comunità del propedeutico “San Vincenzo de Paoli” del Seminario Regionale di Molfetta; quindi, nel 2013, entra nella comunità del Pontificio Seminario Regionale Pugliese “Pio XI” in Molfetta; negli anni del seminario vive il tirocinio pastorale presso le parrocchie Sant’Achille in Molfetta e Santo Stefano in Trinitapoli e frequenta il ciclo istituzionale presso la Facoltà Teologica Pugliese – Istituto Teologico “Regina Apuliae” in Molfetta dove consegue il baccellierato in Sacra Teologia il 29 giugno 2018. Prima comunità parrocchiale è la Sacra Famiglia in Corato, ordinato diacono il 27 aprile 2019, successivamente ha collaborato con le parrocchie Cuore Immacolato di Maria in Barletta e, attualmente, la Beata Vergine Maria di Loreto in Trinitapoli. È destinato come vicario parrocchiale presso gli Angeli Custodi in Trani e come collaboratore dell’ufficio di Cancelleria.

Durante una solenne concelebrazione eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, il seminarista Fabio Cincavalli (In foto a destra) sarà ammesso tra i candidati agli Ordini Sacri del Diaconato e Presbiterato. Per coloro che si preparano a diventare presbiteri sono previste cinque tappe fondamentali da raggiungere nel proprio personale cammino formativo. Si inizia con il rito minore dell’Ammissione tra i candidati all’ordine del diaconato e del presbiterato, si continua con il rito del Lettorato a cui segue il rito dell’Accolitato. Le altre due tappe, che sono i due primi gradi del sacramento dell’Ordine, sono il Diaconato e il Presbiterato.